Путин: к БРИКС хотят присоединиться около 30 стран

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своей речи заметил, что БРИКС притягивает все новые и новые страны, которые хотят сотрудничать с данным объединением. Об этом пишет ТАСС.

БРИКС завоевывает все большую популярность среди стран, которые выступают за его основные положения: суверенное равенство, уважение к выбору собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость и консенсус.

Союз ставит своей целью создание многополюсного миропорядка и честной модели глобальной финансово-торговой системы, ищет совместные решения актуальных проблем. Путин отметил, что РФ готова рассматривать возможности вступления в БРИКС порядка 30 государств, и для этого для новой категории стран-партнеров объединения будут выработаны особые условия.