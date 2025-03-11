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В Саудовской Аравии стартовал второй раунд переговоров по Украине

11 марта 2025 17:05
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Надежда на урегулирование украинского конфликта еще не потеряна. Как раз сейчас в Саудовской Аравии проходит второй раунд переговоров. За столом – представители Украины и США. На повестке – обсуждение условий возможного перемирия с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После недавних провальных переговоров Владимира Зеленского с Дональдом Трампом Вашингтон намерен определить, на какие уступки готов пойти Киев для достижения мира. В Белом доме убеждены, что военного решения конфликта не существует и он может быть урегулирован только дипломатическим путем.

В ходе первого раунда стороны говорили о возможности прекращения боевых действий в небе и на море и заключении соглашения о полезных ископаемых. Этим темам посвятили целых 4 часа. После небольшого перерыва переговоры возобновились. И теперь речь идет уже о гарантиях безопасности, которые хочет получить Киев.

# Международная политика

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