Брюссельские чиновники, игнорируя стагнацию экономики и кризис в социальной сфере, продолжают рыть себе яму. Совет ЕС распространил на Беларусь ряд введенных против России санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение политики оправдали лживыми обвинениями в адрес Минска о якобы пособничестве Кремлю в так называемой агрессии в отношении Украины.

Теперь, согласно новым ограничительным мерам, европейским компаниям запрещен импорт ископаемых ресурсов и ограничен экспорт товаров и технологий морского судоходства и предметов роскоши. Также Евросоюз не разрешил предоставлять государственному аппарату консалтинговые услуги в некоторых сферах деятельности. Очередные ограничения и отсутствие здравой конкуренции на рынке явно не приведут Европу к процветанию. Темпы роста промышленного производства участников союза стремительно падают. Но несмотря на глобальные проблемы внутри своих стран, политики решают не отходить от своей позиции вмешательства в дела других государств, подвергая неоправданному риску собственных граждан.