Спикер Палаты представителей США призвал отправить Байдена в отставку

Первые дебаты Байдена и Трампа в предвыборной гонке обернулись для действующего главы Белого дома катастрофой. Теперь ему грозит не только падение рейтингов поддержки, но и возможный импичмент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон призвал отправить Байдена в отставку, применив 25-ю поправку к Конституции – в случае, если глава государства недееспособен.

Политик заявил, что представляет панику среди демократов, но в этом случае речь идет не о внутрипартийных спорах, а о проблеме федерального масштаба. После провальной речи действующего президента многие из его сторонников остались в замешательстве. Некоторые теперь не знают, за кого отдать свой голос.

Я возлагал большие надежды на то, что Байден покажет себя. А теперь я не знаю, что и думать. Подходит ли он для участия в выборах? Сейчас страна находится в действительно трагическом состоянии. Теперь я не знаю, что делать, и мне очень страшно.