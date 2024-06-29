Спикер Палаты представителей США призвал отправить Байдена в отставку
Первые дебаты Байдена и Трампа в предвыборной гонке обернулись для действующего главы Белого дома катастрофой. Теперь ему грозит не только падение рейтингов поддержки, но и возможный импичмент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон призвал отправить Байдена в отставку, применив 25-ю поправку к Конституции – в случае, если глава государства недееспособен.
Политик заявил, что представляет панику среди демократов, но в этом случае речь идет не о внутрипартийных спорах, а о проблеме федерального масштаба. После провальной речи действующего президента многие из его сторонников остались в замешательстве. Некоторые теперь не знают, за кого отдать свой голос.
Я возлагал большие надежды на то, что Байден покажет себя. А теперь я не знаю, что и думать. Подходит ли он для участия в выборах? Сейчас страна находится в действительно трагическом состоянии. Теперь я не знаю, что делать, и мне очень страшно.
Хотя Байден и не собирается снимать свою кандидатуру, его мечты о втором сроке рушат соцопросы. Дебаты с Трампом обернули против него даже самых ярых приверженцев. Согласно результатам исследований, более половины избирателей хотят, чтобы президент вышел из выборной гонки. Но подобное решение в планы олигархов никак не вписывается. Крупным бизнесменам выгодно лоббировать свои интересы через администрацию престарелого политика, наплевав на потребности простых граждан.