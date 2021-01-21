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Во Франции сотрудники компании по производству вакцин от коронавируса вышли на забастовку

21 января 2021 12:40
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Новости Франции. Во Франции производство вакцин от коронавируса оказалось под угрозой срыва. Работники крупнейшей фармацевтической компании страны вышли на забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции сотрудники компании по производству вакцин от коронавируса вышли на забастовку-1

Они выступают против плана властей по сокращению рабочих мест. Митингующие заявили, что подобный шаг недопустим в то время, когда на повестке – выпуск препарата от опасного вируса. 

# Коронавирус # Фотофакт

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