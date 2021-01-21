Во Франции сотрудники компании по производству вакцин от коронавируса вышли на забастовку

Новости Франции. Во Франции производство вакцин от коронавируса оказалось под угрозой срыва. Работники крупнейшей фармацевтической компании страны вышли на забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они выступают против плана властей по сокращению рабочих мест. Митингующие заявили, что подобный шаг недопустим в то время, когда на повестке – выпуск препарата от опасного вируса.