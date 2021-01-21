Число погибших при взрыве в Мадриде возросло до четырёх

Новости Испании. Число жертв мощного взрыва в центре Мадрида возросло до четырех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От полученных травм в больнице скончался священник. Еще 11 человек пострадали.
Новости Испании. Число жертв мощного взрыва в центре Мадрида возросло до четырех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От полученных травм в больнице скончался священник. Еще 11 человек пострадали.
21 января начнется демонтаж верхних этажей здания. ЧП произошло из-за утечки газа. И пока он продолжает выгорать, невозможно приступить к разбору завалов, поскольку конструкции могут обрушиться.