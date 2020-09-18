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Во Франции собирают урожай винограда, ягоды в этом году очень хорошего качества

18 сентября 2020 12:50
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Новости Франции. Виноделы французской Бургундии раньше обычного приступили к сбору винограда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции собирают урожай винограда, ягоды в этом году очень хорошего качества-1

Глобальное потепление благотворно повлияло на ягоды. Они созрели на несколько недель раньше срока благодаря тёплой и сухой погоде. Кроме того, из-за дефицита влаги в воздухе кожица винограда стала очень тонкой, а сок густым и сладким.

Во Франции собирают урожай винограда, ягоды в этом году очень хорошего качества-4

По мнению виноделов, напитки урожая 2020 года будут иметь исключительную тонкость и благородство вкуса.

# Урожай

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