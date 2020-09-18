Умер автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум

Новости США. В США скончался автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Писателю было 77 лет. Что стало причиной смерти романиста, не сообщается.

Самая популярная книга Грума «Форрест Гамп» увидела свет в 1986 году. Повествование ведется от имени умственно отсталого юноши, который рассказывает о своей жизни.