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Умер автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум

18 сентября 2020 10:29
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Новости США. В США скончался автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Писателю было 77 лет. Что стало причиной смерти романиста, не сообщается.

Умер автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум-1

Самая популярная книга Грума «Форрест Гамп» увидела свет в 1986 году. Повествование ведется от имени умственно отсталого юноши, который рассказывает о своей жизни.

Умер автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум-4

Труд Грума стал популярен во всем мире благодаря одноименной экранизации, которая получила шесть премий «Оскар», три премии «Золотой глобус» и множество других наград.

# писатели # Уинстон Грум # Фотофакт

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