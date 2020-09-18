На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака. Проблему устранили

Утечка аммиака произошла на американском сегменте МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утечка аммиака произошла на американском сегменте МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скорость выхода вещества составляла 700 граммов в год, а разгерметизация хранилища была обнаружена снаружи сегмента. Космонавты вовремя заметили проблему и уже устранили её при помощи специального прибора.
Жидкий аммиак снаружи МКС используется для отвода в космическое пространство тепла от модулей станции. Это химическое вещество относится к умеренно-токсичным, но в большой концентрации может быть опасно для здоровья человека.