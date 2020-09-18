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Руководство горно-металлургической компании подало в отставку после скандала со взрывом памятника в Австралии

18 сентября 2020 12:18
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Новости Австралии. В Австралии продолжает разрастаться скандал, вспыхнувший вокруг горно-металлургической компании Rio Tinto, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Руководство горно-металлургической компании подало в отставку после скандала со взрывом памятника в Австралии-1

Выяснилось, что концерн, который взорвал пещеры аборигенов ради создания шахты, регулярно позволял себе вандализм такого рода.

Руководство горно-металлургической компании подало в отставку после скандала со взрывом памятника в Австралии-4

В общей сложности корпорация уничтожила не менее 40 памятников, связанных с древней историей аборигенов. Стойбище, из-за ликвидации которого вспыхнул скандал, было одним из древнейших в стране  его возраст достигал 46 тысяч лет.

Руководство горно-металлургической компании подало в отставку после скандала со взрывом памятника в Австралии-7

Rio Tinto обращалась к властям за разрешением на работы в этих местах и получила отказ, однако подрыв все равно был осуществлен. После этого два руководителя горнодобывающей корпорации подали в отставку.

# Вандализм и живодерство # Фотофакт

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