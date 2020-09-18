Руководство горно-металлургической компании подало в отставку после скандала со взрывом памятника в Австралии

Новости Австралии. В Австралии продолжает разрастаться скандал, вспыхнувший вокруг горно-металлургической компании Rio Tinto, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. В Австралии продолжает разрастаться скандал, вспыхнувший вокруг горно-металлургической компании Rio Tinto, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выяснилось, что концерн, который взорвал пещеры аборигенов ради создания шахты, регулярно позволял себе вандализм такого рода.
В общей сложности корпорация уничтожила не менее 40 памятников, связанных с древней историей аборигенов. Стойбище, из-за ликвидации которого вспыхнул скандал, было одним из древнейших в стране – его возраст достигал 46 тысяч лет.
Rio Tinto обращалась к властям за разрешением на работы в этих местах и получила отказ, однако подрыв все равно был осуществлен. После этого два руководителя горнодобывающей корпорации подали в отставку.