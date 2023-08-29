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Во Франции школьницам запретят носить мусульманское платье

29 августа 2023 06:24
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Новости Франции. Во Франции школьницам запретят носить мусульманское платье. Решение принято после долгих месяцев дебатов и, как ожидается, вызовет негодование многих членов пятимиллионной мусульманской общины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции школьницам запретят носить мусульманское платье-1

Представители левых сил утверждают, что мера является посягательством на гражданские свободы. Правые, напротив, приветствовали решение властей. Во Франции в соответствии с принципом светскости в учебных заведениях запрещены любые символы религиозной принадлежности.

# Закон # Новости Франции # Фотофакт

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