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Подоляк заявил, что удары по Крыму со стороны ВСУ согласованы с западными партнёрами

29 августа 2023 06:00
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Западные партнеры Киева оказывают поддержку Украине в уничтожении всего российского. Удары ВСУ по Крыму с Западом также согласованы. Такое заявление сделал глава офиса украинского президента Михаил Подоляк, передает РИА Новости.

Подоляк отметил, что если еще год назад, когда ВСУ наносили удары по Крыму, риторика со стороны сводилась к тому, что только без этого, то сегодня договоренности с западными партнерами есть. И этот консенсус тождественен количеству стран, которые поддерживают Киев в вопросе уничтожения всего российского, сказал глава офиса президента Зеленского в эфире телеканала Рада.

Подоляк также обратил внимание, что число неустановленных беспилотников, наносящих удары по территории РФ, будет только увеличиваться.

# Международная политика # Михаил Подоляк

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