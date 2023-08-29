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Оборонный бюджет Польши вырос более чем в 3,5 раза

29 августа 2023 06:16
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Новости Польши. Военные расходы Польши увеличиваются почти 10 лет подряд. По сравнению с 2015 годом оборонный бюджет вырос более чем в три с половиной раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оборонный бюджет Польши вырос более чем в 3,5 раза-1

Количество солдат за это же время изменилось с 95 до 175 тысяч. Кроме того, польские власти все чаще заключают крупные контракты на закупку вооружения у США и Южной Кореи. Причем, как сообщают местные СМИ, для этого Польша влезает в огромные долги. Таким образом, расплачиваться за мечты о могуществе польских властей придется следующим поколениям.

# Вооруженные силы # Новости Польши # Фотофакт

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