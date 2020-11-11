Затоплены здания, размыты дороги. На Крите сильные дожди привели к наводнению

Новости Греции. Жители греческого Крита приходят в себя после сильнейшего наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Жители греческого Крита приходят в себя после сильнейшего наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за непрекращающихся дождей улицы острова превратились в реки. Затоплены здания, повреждены автомобили, размыты десятки километров дорог.
Жители вынуждены покидать свои дома и перебираться в более безопасные места. По их словам, такого разгула стихии здесь они не наблюдали давно.
В ликвидации последствий наводнения задействованы десятки спасателей. Работники экстренных служб откачивают воду из затопленных зданий и расчищают дороги. По прогнозам синоптиков, сильные дожди на острове продолжатся еще как минимум до 12 ноября.