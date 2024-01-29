ЕС решил шантажом заставить Орбана выделить Украине помощь в размере 50 млрд евро

Евросоюз решил шантажом заставить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на выделение очередного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чиновники в Брюсселе даже разработали запасной, секретный план по саботажу экономики страны, если Орбан не уступит.

Учитывая очень высокую инфляцию и самый большой в ЕС уровень платежей по обслуживанию долга, такие шаги со стороны Брюсселя могут нанести серьезный ущерб Венгрии. Нечистоплотная политика еврочиновников в отношении своих же союзников вызвала, мягко говоря, недоумение у жителей Венгрии.

Мне вообще не нравится вся эта история с ЕС. Например, как они могут наказать целую страну только потому, что им не нравится то, что говорит или делает ее премьер-министр? И они наказывают всю Венгрию. Я не понимаю, как они могут это сделать.

Если Орбан вновь заблокирует помощь Украине на саммите 1 февраля, то Брюссель осуществит задуманное. Венгерский министр по делам ЕС заявил, что не знает о таких угрозах, но Будапешт, по его словам, «не поддастся давлению».