Во Франции прошло экстренное заседание ЕС по беженцам. Машины делегатов освистали на улице

Новости Франции. Во Франции прошло экстренное заседание ЕС по миграционному кризису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министры внутренних дел Германии, Нидерландов, Бельгии и представители Еврокомиссии обсудили, как удержать беженцев от опасного путешествия через Ла-Манш. Поводом для встречи стала гибель 27 человек, пытавшихся пересечь пролив 24 ноября.

Переговоры прошли без участия Великобритании. Приглашение для Лондона было отозвано Парижем после того, как британский премьер Борис Джонсон открыто призвал Францию забирать беженцев обратно. По итогам встречи страны ЕС договорились активнее бороться с организаторами нелегальной миграции. И призвали Британию предпринять конкретные шаги для обеспечения безопасности беженцев, поскольку Франция не может и не хочет сдерживать людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни.