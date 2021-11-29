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Во Франции прошло экстренное заседание ЕС по беженцам. Машины делегатов освистали на улице

29 ноября 2021 09:26
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Новости Франции. Во Франции прошло экстренное заседание ЕС по миграционному кризису, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министры внутренних дел Германии, Нидерландов, Бельгии и представители Еврокомиссии обсудили, как удержать беженцев от опасного путешествия через Ла-Манш. Поводом для встречи стала гибель 27 человек, пытавшихся пересечь пролив 24 ноября.

Во Франции прошло экстренное заседание ЕС по беженцам. Машины делегатов освистали на улице-1

Переговоры прошли без участия Великобритании. Приглашение для Лондона было отозвано Парижем после того, как британский премьер Борис Джонсон открыто призвал Францию забирать беженцев обратно. По итогам встречи страны ЕС договорились активнее бороться с организаторами нелегальной миграции. И призвали Британию предпринять конкретные шаги для обеспечения безопасности беженцев, поскольку Франция не может и не хочет сдерживать людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни.

Во Франции прошло экстренное заседание ЕС по беженцам. Машины делегатов освистали на улице-4

Во время встречи проходила акция протеста, участники которой освистывали машины делегатов. По мнению активистов, ужесточение пограничного контроля не поможет решению проблемы миграции. А ее решением должна стать политика гостеприимства.

# Беженцы # Борис Джонсон # Фотофакт

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