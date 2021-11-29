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Били витрины и громили магазины. Во Франции протесты из-за санитарных ограничений

29 ноября 2021 07:06
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Новости Франции. Франция охвачена беспорядками из-за санитарных ограничений. Протесты в Мартинике и Гваделупе вновь обернулись беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Били витрины и громили магазины. Во Франции протесты из-за санитарных ограничений-1

Поводом для митингов также стал запрет на работу в здравоохранении и некоторых других сферах для непривитых от коронавируса. Плавно протесты против санитарных ограничений и правил вакцинации перетекли в погромы: демонстранты били витрины и громили магазины, перекрывали улицы и строили баррикады. В ход пошли даже горящие покрышки. В итоге разрушено отделение почты и сожжена автозаправка.

Регионы Франции страдают от агрессивных митингующих уже вторую неделю. Теперь среди прочих требований у активистов появилось еще одно: автономия для заморских департаментов страны.

# Акции протеста # Фотофакт

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