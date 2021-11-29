Били витрины и громили магазины. Во Франции протесты из-за санитарных ограничений

Новости Франции. Франция охвачена беспорядками из-за санитарных ограничений. Протесты в Мартинике и Гваделупе вновь обернулись беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для митингов также стал запрет на работу в здравоохранении и некоторых других сферах для непривитых от коронавируса. Плавно протесты против санитарных ограничений и правил вакцинации перетекли в погромы: демонстранты били витрины и громили магазины, перекрывали улицы и строили баррикады. В ход пошли даже горящие покрышки. В итоге разрушено отделение почты и сожжена автозаправка.

Регионы Франции страдают от агрессивных митингующих уже вторую неделю. Теперь среди прочих требований у активистов появилось еще одно: автономия для заморских департаментов страны.