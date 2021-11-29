Перед зданием парламента зажгли 6000 фонарей. Митинг в поддержку беженцев прошёл в Германии

В Берлине перед зданием Бундестага митингующие зажгли шесть тысяч зеленых фонарей и установили надпись «принять сейчас». Таким образом они хотят привлечь внимание властей к тяжелому положению людей, находящихся в стихийном приграничном лагере.

Участники акции требовали, чтобы новое правительство предприняло конкретные шаги, дабы исправить эту ужасную ситуацию. По их убеждению, Германия обязана принять этих людей. На границах негостеприимной Европы уже погибли 17 беженцев, а с наступлением зимы их число вырастет многократно. Активисты призвали жителей ФРГ зажечь в окнах своих домов зеленые фонари в знак того, что там могут помочь беженцам, как это делают в соседней Польше.