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Перед зданием парламента зажгли 6000 фонарей. Митинг в поддержку беженцев прошёл в Германии

29 ноября 2021 08:04
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Новости Германии. В Германии проходят многочисленные акции с призывом принять беженцев, застрявших на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед зданием парламента зажгли 6000 фонарей. Митинг в поддержку беженцев прошёл в Германии-1

В Берлине перед зданием Бундестага митингующие зажгли шесть тысяч зеленых фонарей и установили надпись «принять сейчас». Таким образом они хотят привлечь внимание властей к тяжелому положению людей, находящихся в стихийном приграничном лагере.

Перед зданием парламента зажгли 6000 фонарей. Митинг в поддержку беженцев прошёл в Германии-4

Участники акции требовали, чтобы новое правительство предприняло конкретные шаги, дабы исправить эту ужасную ситуацию. По их убеждению, Германия обязана принять этих людей. На границах негостеприимной Европы уже погибли 17 беженцев, а с наступлением зимы их число вырастет многократно. Активисты призвали жителей ФРГ зажечь в окнах своих домов зеленые фонари в знак того, что там могут помочь беженцам, как это делают в соседней Польше.

# Акции протеста # Фотофакт

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