В мире приостанавливают авиасообщение с африканскими странами из-за нового штамма коронавируса

В мире приостанавливают авиасообщение с африканскими странами и не только из-за нового штамма COVID-19. «Омикрон», так его назвали в ВОЗ, уже выявлен в Германии, Чехии, Великобритании и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первой страной в мире, которая закрыла границы для туристов, стал Израиль. Запрет на въезд граждан других стран продлится минимум две недели. Все больше стран приостанавливают авиасообщение с югом Африки после обнаружения там нового штамма коронавируса. В Европе после Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии подобный запрет вводят Россия и Испания. А вот Филиппины гостей не ждут и из самой Европы: она в так называемом красном списке, где уже гуляет новый штамм.

По заявлению ВОЗ, особое беспокойство вызывает высокая вероятность заражения «Омикроном» тех, кто уже переболел. Однако симптомы, по прогнозам врачей, должны быть легче: основной из них – сильная усталость. Ни у кого из заболевших на данный момент при этом не было потери вкуса или обоняния.