Во Франции прошли протесты против насилия в отношении женщин

Францию вновь охватили массовые акции протеста. На этот раз на улицы вышли стони тысяч представительниц прекрасного пола. Женщины требуют защиты от насилия. По мнению протестующих, положение дел в республике, которая декларирует свободу и равенство, становится катастрофическим, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ни правительство, ни полиция ничего не делают, чтобы исправить ситуацию. В 2024 году 107 француженок были убиты своими партнерами. Количество таких преступлений за год выросло на 11 %. Даже Совет Европы был вынужден признать низкий уровень судебного преследования виновных во Франции.

Насилие и безнаказанность виновных продолжаются 8 лет после избрания Эммануэля Макрона. Зачастую жертвам по-прежнему не верят, а жалобы отклоняются без каких-либо дальнейших действий.

Насилие происходит везде и всегда: в наших семьях, на работе и ​​в учебных заведениях, в общественных местах, на транспорте, в медицинских учреждениях, в цехах и даже в полицейских участках.

Во Франции процветает еще и экономическое насилие. О нем меньше говорят и чаще упускают из вида. Различные механизмы применяют в отношении женщин, чтобы ограничить их финансовую независимость. Согласно опросам, с этим видом насилия сталкиваются почти 40 % представительниц прекрасного пола от 18 до 35 лет.