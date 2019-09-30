Партия Курца победила на досрочных парламентских выборах в Австрии

Новости Австрии. Консервативная австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем одержала победу на досрочных парламентских выборах в Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным подсчетам она набирает 38,4 % голосов избирателей и получает 73 депутатских мандата. На втором месте оказались социал-демократы, они займут 41 кресло в парламенте. Австрийская партия свободы заняла третье место и получила 32 мандата. Явка на досрочном голосовании составила чуть более 60 %.