Перстень Калигулы выставили на продажу в Лондоне

Новости Великобритании. В Лондоне выставили на продажу перстень, предположительно принадлежавший римскому императору Калигуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Лондоне выставили на продажу перстень, предположительно принадлежавший римскому императору Калигуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Редкий экспонат оценили почти в 617 тысяч долларов.
На перстне выгравирован женский профиль. По мнению историков, это изображение последней жены императора.
Напоминаем: Калигула правил Римской империей с 37 года нашей эры. Спустя четыре года императора и всю его семью убили.