Перстень Калигулы выставили на продажу в Лондоне

Новости Великобритании. В Лондоне выставили на продажу перстень, предположительно принадлежавший римскому императору Калигуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Редкий экспонат оценили почти в 617 тысяч долларов.

На перстне выгравирован женский профиль. По мнению историков, это изображение последней жены императора.