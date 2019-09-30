Прямой эфир

Перстень Калигулы выставили на продажу в Лондоне

30 сентября 2019 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Лондоне выставили на продажу перстень, предположительно принадлежавший римскому императору Калигуле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перстень Калигулы выставили на продажу в Лондоне-1

Редкий экспонат оценили почти в 617 тысяч долларов.

Перстень Калигулы выставили на продажу в Лондоне-4

На перстне выгравирован женский профиль. По мнению историков, это изображение последней жены императора.

Перстень Калигулы выставили на продажу в Лондоне-7

Напоминаем: Калигула правил Римской империей с 37 года нашей эры. Спустя четыре года императора и всю его семью убили.

Перстень Калигулы выставили на продажу в Лондоне-10

# Аукционы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Партия Курца победила на досрочных парламентских выборах в Австрии
30 сентября 2019 08:59

Партия Курца победила на досрочных парламентских выборах в Австрии

Наводнения на севере Индии: погибли более 130 человек
30 сентября 2019 08:57

Наводнения на севере Индии: погибли более 130 человек

В Греции мигранты подожгли жилые бараки: погибла женщина с ребёнком
30 сентября 2019 08:56

В Греции мигранты подожгли жилые бараки: погибла женщина с ребёнком