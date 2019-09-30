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В Новой Зеландии арестовали мужчину, угрожавшего устроить взрывы в столице страны

30 сентября 2019 12:38
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Новости Новой Зеландии. Сообщения о минировании нескольких зданий поступили 30 сентября утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии арестовали мужчину, угрожавшего устроить взрывы в столице страны-1

Правоохранители выехали к местам предполагаемых терактов, эвакуировали опасные районы и провели тщательную проверку. Взрывчатки обнаружено не было. Подозреваемого в распространении ложной информации задержали. Возбуждено уголовное дело.

# Лжеминирование # Фотофакт

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