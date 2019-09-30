В Новой Зеландии арестовали мужчину, угрожавшего устроить взрывы в столице страны

Новости Новой Зеландии. Сообщения о минировании нескольких зданий поступили 30 сентября утром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители выехали к местам предполагаемых терактов, эвакуировали опасные районы и провели тщательную проверку. Взрывчатки обнаружено не было. Подозреваемого в распространении ложной информации задержали. Возбуждено уголовное дело.