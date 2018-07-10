Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушёл в отставку

Новости Великобритании. В Великобритании продолжается серия громких отставок в правительстве. Борис Джонсон ушел с поста министра иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уход Джонсона может нанести серьезный урон политике Brexit – именно он был одним из главных лиц кампании «Голосуй за выход». Ранее свои посты покинули еще два министра – Дэвид Дэвис и Стив Бейкер.