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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушёл в отставку

10 июля 2018 08:33
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Новости Великобритании. В Великобритании продолжается серия громких отставок в правительстве. Борис Джонсон ушел с поста министра иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушёл в отставку -1

Уход Джонсона может нанести серьезный урон политике Brexit – именно он был одним из главных лиц кампании «Голосуй за выход». Ранее свои посты покинули еще два министра – Дэвид Дэвис и Стив Бейкер.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушёл в отставку -4

По их мнению, политика «мягкого» выхода Британии из ЕС, которую проводит Тереза Мэй, поставит Лондон в слабое положение на переговорах с Евросоюзом. Отставка политиков фактически означает недовольство политикой Мэй.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушёл в отставку -7

# Международная политика # Фотофакт

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