Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушёл в отставку

Новости Великобритании. В Великобритании продолжается серия громких отставок в правительстве. Борис Джонсон ушел с поста министра иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Великобритании продолжается серия громких отставок в правительстве. Борис Джонсон ушел с поста министра иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уход Джонсона может нанести серьезный урон политике Brexit – именно он был одним из главных лиц кампании «Голосуй за выход». Ранее свои посты покинули еще два министра – Дэвид Дэвис и Стив Бейкер.
По их мнению, политика «мягкого» выхода Британии из ЕС, которую проводит Тереза Мэй, поставит Лондон в слабое положение на переговорах с Евросоюзом. Отставка политиков фактически означает недовольство политикой Мэй.