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Крушение поезда в Турции: около 330-ти человек остаются в больницах

10 июля 2018 08:44
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Новости Турции. Около 330-ти человек остаются в больницах после крушения поезда в Турции. Состав следовал в Стамбул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Крушение поезда в Турции: около 330-ти человек остаются в больницах-1

Во время движения шесть вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Причиной крушения турецкие власти назвали оползни, вызванные проливными дождями.

Крушение поезда в Турции: около 330-ти человек остаются в больницах-4

Грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой был полностью вымыт. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования Президенту Турции Реджепу Эрдогану, родным и близким погибших.

Крушение поезда в Турции: около 330-ти человек остаются в больницах-7

Крушение поезда в Турции: около 330-ти человек остаются в больницах-9

# Аварии в Турции # Фотофакт

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