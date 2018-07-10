Крушение поезда в Турции: около 330-ти человек остаются в больницах

Новости Турции. Около 330-ти человек остаются в больницах после крушения поезда в Турции. Состав следовал в Стамбул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Около 330-ти человек остаются в больницах после крушения поезда в Турции. Состав следовал в Стамбул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время движения шесть вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Причиной крушения турецкие власти назвали оползни, вызванные проливными дождями.
Грунт между рельсами и водопропускным тоннелем под железной дорогой был полностью вымыт. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования Президенту Турции Реджепу Эрдогану, родным и близким погибших.