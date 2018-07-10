Крушение поезда в Турции: около 330-ти человек остаются в больницах

Новости Турции. Около 330-ти человек остаются в больницах после крушения поезда в Турции. Состав следовал в Стамбул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время движения шесть вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Причиной крушения турецкие власти назвали оползни, вызванные проливными дождями.