В Индонезии заражённых коронавирусом разместят на необитаемом острове

Новости мира. Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило 12 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о гражданах 76 государств. За последние сутки специалисты ВОЗ зафиксировали 2 103 новых случая заражения.

В связи с распространением заболевания в трёх греческих регионах вводят экстренные меры профилактики. На несколько дней здесь закроются учебные, культурные и социальные объекты.