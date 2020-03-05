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В Индонезии заражённых коронавирусом разместят на необитаемом острове

05 марта 2020 08:28
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Новости мира. Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило 12 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идёт о гражданах 76 государств. За последние сутки специалисты ВОЗ зафиксировали 2 103 новых случая заражения.

В связи с распространением заболевания в трёх греческих регионах вводят экстренные меры профилактики. На несколько дней здесь закроются учебные, культурные и социальные объекты.

В Индонезии заражённых коронавирусом разместят на необитаемом острове-1

Правительство Италии приняло решение на 10 дней закрыть все школы, сады и вузы. Кроме того, в стране отменены все массовые мероприятия.

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Режим чрезвычайной ситуации вводят в американской Калифорнии. Всего по штату зафиксировано 53 случая заболевания пневмонией нового типа. Один человек скончался.

В Индонезии заражённых коронавирусом разместят на необитаемом острове-4

А власти Индонезии решили пойти на крайние меры: всех инфицированных людей разместят на одном из необитаемых островов. Здесь в течение месяца будет оборудована инфекционная больница, которая сможет принять около тысячи пациентов.    

# Коронавирус # Фотофакт

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