Во Франции медицинские маски начали продавать по рецепту

Теперь их будут отпускать только по рецепту. Также масками обеспечат медиков и тех людей, которые уже столкнулись с заболеванием.

Новости Франции. Во Франции из-за ажиотажа, вызванного вспышкой COVID-19, медицинские маски убрали из свободной продажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрет на экспорт медицинских средств защиты ввели в Германии. Речь идет не только о масках, но и о перчатках, спецодержде, бинтах и антисептиках. Их вывоз за территорию страны будет возможен лишь в ограниченном числе случаев.

Похожие меры приняты и в России. Среди прочего в перечне товаров, которые нельзя вывозить из страны, оказались противочумный костюм, респираторы, а также дезинфицирующие и противовирусные средства. Исключением станет лишь оказание международной гуманитарной помощи иностранным государствам.