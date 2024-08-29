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Во Франции организовали распродажу оборудования Олимпийских игр

29 августа 2024 11:48
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Не успели утихнуть шум от церемонии открытия Паралимпийских игр, которая завершилась несколько часов назад, и остыть впечатления от прошедшей парижской Олимпиады, а их организаторы уже озабочены тем, как бы побольше заработать на этом празднике спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции организовали распродажу оборудования Олимпийских игр-2

Они решили устроить распродажу всего, чего только можно. И это ни много ни мало более 6 миллионов предметов, которые использовались на Олимпиаде. Особенно организаторы Игр хотят нагреться на чувствах фанатов, предложив им полотенца, майки и другие вещи, которых касались их кумиры. Разумеется, они пойдут по другой, более высокой цене. Смогут ли возместить затраты организаторы – большой вопрос. Как никак игры обошлись в 11 миллиардов евро, но отказать им в практичности уж точно нельзя.

# Олимпиада 2024

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