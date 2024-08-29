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Прокуратура Парижа заявила, что Дурова обвиняют в 6 преступлениях – ему грозит штраф или тюрьма

29 августа 2024 08:57
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Все мировые СМИ обсуждают новость, которая поздно вечером пришла из Парижа. Основатель Telegram Павел Дуров вышел из-под стражи. Вот только считать его окончательно свободным по-прежнему нельзя. Теперь он взят под судебный надзор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуратура Парижа заявила, что Дурова обвиняют в 6 преступлениях – ему грозит штраф или тюрьма-2

Бизнесмену запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере пяти миллионов евро. Также Дуров будет обязан являться в полицейский участок два раза в неделю. Как следует из официального заявления прокуратуры Парижа, его обвиняют в шести преступлениях, к слову этот список сократился наполовину от первоначального. В частности речь идет об обороте наркотиков, мошенничестве и обеспечении незаконных транзакций, за эти правонарушения грозит штраф в размере полумиллиона евро или лишение свободы на срок до 10 лет. 

По французским законам, нахождение под официальным расследованием вовсе не означает, что Дуров может предстать перед судом. Это указывает лишь на то, что судьи видят в деле достаточно оснований для его продолжения. При этом оно может длиться годами до того, как будет передано в суд, а может быть и вовсе закрыто. Напомним, Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем в рамках масштабного судебного расследования, а в среду отпущен после четырех дней допроса.

# Международная политика

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