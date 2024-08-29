Инфляция в Польше к концу 2024-го может достичь 10% – результаты исследования

В Польше цены растут все быстрее и быстрее. Жителям надо готовиться к тому, что будет еще хуже. Об этом говорится в опубликованном исследовании, проведенном Национальным социологическим институтом и Высшей школы бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его авторы утверждают, что в июле стоимость товаров и продуктов в среднем стала выше почти на 5 %, чем в том же месяце в 2023 году. Хлеб и бытовая химия за год подорожали более чем на 6 %, молочные продукты – на 3,5 %. Пока поляки получили передышку от резкого скачка инфляции, но уже к концу года она резко разгонится и может достичь 10 %, утверждают авторы исследования.