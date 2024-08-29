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Власти Боливии не могут справиться с пожарами из-за нехватки воды

29 августа 2024 08:46
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Власти Боливии бессильны перед масштабными лесными пожарами на востоке страны. Справиться со стихией не могут из-за нехватки воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Боливии не могут справиться с пожарами из-за нехватки воды-2

Понимая, что помощи ждать неоткуда, местные жители пытаются самостоятельно взять ситуацию под контроль. Они используют скромные запасы местных водоемов, а к ним приходится добираться несколько километров. Водой заполняют пластиковые бутылки. Однако, несмотря на все усилия, остановить пламя не удается. Сейчас в регионе более 40 пожаров, которые уже уничтожили миллионы гектаров лесов и полей.

# Пожар

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