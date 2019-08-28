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Во Франции нейтрализовали вирус, который заразил почти миллион компьютеров во всём мире

28 августа 2019 08:35
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Новости Франции. Во Франции нейтрализовали вирус, который заразил почти миллион компьютеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успешную операцию провели сотрудники специального Центра французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью.

Во Франции нейтрализовали вирус, который заразил почти миллион компьютеров во всём мире-1

Сигнал о правонарушениях был получен еще в марте. Одна из крупнейших в мире компаний-разработчиков антивирусных систем зафиксировала заражение вредоносными программами тысяч компьютеров в мире. В ходе спецоперации выяснилось, что атаки проводились с сервера в парижском районе. Так называемый червь специалисты уничтожили.

Крупное сообщество хакеров действовало в мировых сетях не менее трех лет. Преступники с помощью этого вируса похищали личные данные пользователей, могли блокировать различные сайты и управлять программами.

# Хакеры # Фотофакт

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