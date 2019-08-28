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В Украине из-за взрыва газа разрушена часть жилого дома: есть жертвы

28 августа 2019 07:57
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Новости Украины. Взрыв жилого дома расследуют в Украине. В результате происшествия погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще семь находятся в больнице, среди них – четверо детей.

В Украине из-за взрыва газа разрушена часть жилого дома: есть жертвы-1

ЧП произошло в городе Дрогобыч. Ударная волна уничтожила семь квартир и помещения парикмахерской.

Газо-, электро- и водоснабжение в доме полностью отключили. На месте происшествия продолжается поисково-спасательные работы. Причиной ЧП специалисты назвали взрыв бытового газа.

В Украине из-за взрыва газа разрушена часть жилого дома: есть жертвы-4

В Украине из-за взрыва газа разрушена часть жилого дома: есть жертвы-6

В Украине из-за взрыва газа разрушена часть жилого дома: есть жертвы-8

В Украине из-за взрыва газа разрушена часть жилого дома: есть жертвы-10

В Украине из-за взрыва газа разрушена часть жилого дома: есть жертвы-12

В Украине из-за взрыва газа разрушена часть жилого дома: есть жертвы-14

 

# Взрыв газа # Фотофакт

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