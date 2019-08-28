В Украине из-за взрыва газа разрушена часть жилого дома: есть жертвы

Новости Украины. Взрыв жилого дома расследуют в Украине. В результате происшествия погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще семь находятся в больнице, среди них – четверо детей.
Новости Украины. Взрыв жилого дома расследуют в Украине. В результате происшествия погибли два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще семь находятся в больнице, среди них – четверо детей.
ЧП произошло в городе Дрогобыч. Ударная волна уничтожила семь квартир и помещения парикмахерской.
Газо-, электро- и водоснабжение в доме полностью отключили. На месте происшествия продолжается поисково-спасательные работы. Причиной ЧП специалисты назвали взрыв бытового газа.