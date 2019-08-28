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В Китае в тоннеле загорелся грузовик: люди задыхались от ядовитого дыма

28 августа 2019 08:30
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Новости Китая. На востоке Китая в тоннеле загорелся грузовик. Погибли 5 человек, еще более 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации, у грузовой машины воспламенилась шина.

Огонь быстро добрался до кузова, где находилась пластмасса и другие горючие предметы. В результате возгорания тоннель наполнился густым и ядовитым дымом, из-за которого люди, находившиеся в своих автомобилях, начали задыхаться.

Пострадавших доставили в больницу. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.

В Китае в тоннеле загорелся грузовик: люди задыхались от ядовитого дыма-1

# Авария в Китае # Фотофакт

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