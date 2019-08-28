Жертвами сильных дождей в Японии стали как минимум три человека

Новости Японии. Непогода бушует в Японии: жертвами сильных дождей стали не менее трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобили всех погибших унесло потоками воды в реку, когда они находились за рулем.

850 тысяч жителей вынуждены покинуть свои дома и перебраться во временные убежища.

Стихия обрушилась на юго-запад страны ночью. В некоторых регионах существует угроза разлива рек и оползней. Из-за непогоды уже отменили множество железнодорожных рейсов. Движение на дорогах парализовано. По прогнозам синоптиков, в течение дня здесь выпадет более 500 миллиметров осадков, что составляет четверть годовой нормы для этого региона.