Прямой эфир

Жертвами сильных дождей в Японии стали как минимум три человека

28 августа 2019 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Непогода бушует в Японии: жертвами сильных дождей стали не менее трех человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автомобили всех погибших унесло потоками воды в реку, когда они находились за рулем.

Жертвами сильных дождей в Японии стали как минимум три человека-1

850 тысяч жителей вынуждены покинуть свои дома и перебраться во временные убежища.

Стихия обрушилась на юго-запад страны ночью. В некоторых регионах существует угроза разлива рек и оползней. Из-за непогоды уже отменили множество железнодорожных рейсов. Движение на дорогах парализовано. По прогнозам синоптиков, в течение дня здесь выпадет более 500 миллиметров осадков, что составляет четверть годовой нормы для этого региона.

Жертвами сильных дождей в Японии стали как минимум три человека-4

Жертвами сильных дождей в Японии стали как минимум три человека-6

Жертвами сильных дождей в Японии стали как минимум три человека-8

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае в тоннеле загорелся грузовик: люди задыхались от ядовитого дыма
28 августа 2019 08:30

В Китае в тоннеле загорелся грузовик: люди задыхались от ядовитого дыма

В Украине из-за взрыва газа разрушена часть жилого дома: есть жертвы
28 августа 2019 07:57

В Украине из-за взрыва газа разрушена часть жилого дома: есть жертвы

Космический корабль Dragon доставит на Землю почти 1,5 тонн груза
28 августа 2019 06:41

Космический корабль Dragon доставит на Землю почти 1,5 тонн груза