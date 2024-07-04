Во Франции неизвестные украли легендарный меч рыцаря Роланда

Из города Рокамадур во Франции был украден меч Дюрандаль, который принадлежал легендарному рыцарю Роланду. Об этом пишет ТАСС.

Меч считают частью истории города, а жители восхищаются его историческим значением. Мэр коммуны выразил разочарование по поводу этой потери, а жандармы начали расследование случившегося.

Рокамадур – средневековый город, известный своими красотами и культурным наследием, в том числе и почитанием Девы Марии.

Меч Дюрандаль играл важную роль в истории и легендах о Роланде, которые известны французской литературе. Меч был подарен рыцарю королем Карлом Великим и использован им в битве при Ронсевальском ущелье. Поэтому утрата меча – значительная потеря для города.