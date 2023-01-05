Массовые беспорядки в Казахстане в начале 2022-го готовили на протяжении года

Массовые беспорядки, прошедшие в Казахстане в январе 2022 года, готовили на протяжении всего 2021-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом рассказал генпрокурор страны. По его данным, преступные группы скрытно работали над применением радикальных мер: вооружали людей, закупали рации и транспорт. В начале января 2022-го в стране прошла волна протестов. К восстановлению порядка в Казахстане пришлось привлекать объединенные силы ОДКБ.