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Массовые беспорядки в Казахстане в начале 2022-го готовили на протяжении года

05 января 2023 10:41
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Массовые беспорядки, прошедшие в Казахстане в январе 2022 года, готовили на протяжении всего 2021-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовые беспорядки в Казахстане в начале 2022-го готовили на протяжении года-1

Об этом рассказал генпрокурор страны. По его данным, преступные группы скрытно работали над применением радикальных мер: вооружали людей, закупали рации и транспорт. В начале января 2022-го в стране прошла волна протестов. К восстановлению порядка в Казахстане пришлось привлекать объединенные силы ОДКБ.

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# Протесты в Казахстане # Берик Асылов # Новости Казахстана # Фотофакт

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