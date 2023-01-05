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В Перу возобновились протесты против отставки бывшего президента

05 января 2023 10:40
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Новости Перу. В Перу возобновились протесты против отставки бывшего президента Педро Кастильо. Демонстранты недовольны нынешним лидером страны Диной Болуарте и требуют ее отставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Перу возобновились протесты против отставки бывшего президента-1

Помимо поддержки Кастильо, протестующие высказывают требование закрыть Конгресс и внести изменения в Конституцию. Беспорядки в Перу начались в декабре. В результате более 20 человек погибли в ходе столкновений с правоохранителями.

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# Акции протеста # Педро Кастильо # Дина Болуарте # Фотофакт

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