Во Франции нашли новый способ экономии, там реформируют систему поддержки безработных

Сейчас выплаты от государства каждый месяц получают почти 2,5 миллиона человек. Пособие по безработице составляет около 70 % от фактической заработной платы. Рассчитывать на помощь от государства можно в течение двух или трех лет. Поэтому французская система пособий по безработице считается одной из самых щедрых в мире.

Однако в нынешних экономических условиях страна больше не может тратить на подобные выплаты по 40 миллиардов евро в год, как это было раньше. Поэтому власти инициировали реформу, которая должна ужесточить требования к получателям пособий. Сами выплаты будут сокращаться, а активность поиска вакансий обещают строго контролировать.