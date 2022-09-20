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Во Франции нашли новый способ экономии, там реформируют систему поддержки безработных

20 сентября 2022 09:25
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Новости Франции. Во Франции нашли новый способ экономии. Местные власти решили реформировать систему поддержки безработных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции нашли новый способ экономии, там реформируют систему поддержки безработных-1

Сейчас выплаты от государства каждый месяц получают почти 2,5 миллиона человек. Пособие по безработице составляет около 70 % от фактической заработной платы. Рассчитывать на помощь от государства можно в течение двух или трех лет. Поэтому французская система пособий по безработице считается одной из самых щедрых в мире.

Однако в нынешних экономических условиях страна больше не может тратить на подобные выплаты по 40 миллиардов евро в год, как это было раньше. Поэтому власти инициировали реформу, которая должна ужесточить требования к получателям пособий. Сами выплаты будут сокращаться, а активность поиска вакансий обещают строго контролировать.

# Безработица # Новости Франции # Фотофакт

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