Прямой эфир

Жители Германии недовольны холодом в своих квартирах из-за подорожания газа и электроэнергии

20 сентября 2022 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Дорогой газ и электричество. Немцы недовольны холодом в своих квартирах, поскольку рост стоимости коммунальных платежей заставил их экономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии недовольны холодом в своих квартирах из-за подорожания газа и электроэнергии-1

Нелегко приходится и бизнесу. Только за август потребление газа немецкими предприятиями снизилось на 22 %. Стоит отметить, что ранее местное правительство представило план по экономии топливных ресурсов. Однако поставленные цели достижимы только при условии снижения температуры в квартирах на три градуса. Такие меры не вызывают никакого энтузиазма у людей. Поэтому предстоящую зиму немцы ждут без особой радости.

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Землетрясение силой больше 7 баллов произошло в Мексике
20 сентября 2022 09:14

Землетрясение силой больше 7 баллов произошло в Мексике

В Польше начались учения «Медведь-22» с участием США и Великобритании
20 сентября 2022 06:45

В Польше начались учения «Медведь-22» с участием США и Великобритании

Что ожидает Германию при полном отключении света? Прогноз экспертов
19 сентября 2022 18:30

Что ожидает Германию при полном отключении света? Прогноз экспертов