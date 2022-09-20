Жители Германии недовольны холодом в своих квартирах из-за подорожания газа и электроэнергии

Новости Германии. Дорогой газ и электричество. Немцы недовольны холодом в своих квартирах, поскольку рост стоимости коммунальных платежей заставил их экономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелегко приходится и бизнесу. Только за август потребление газа немецкими предприятиями снизилось на 22 %. Стоит отметить, что ранее местное правительство представило план по экономии топливных ресурсов. Однако поставленные цели достижимы только при условии снижения температуры в квартирах на три градуса. Такие меры не вызывают никакого энтузиазма у людей. Поэтому предстоящую зиму немцы ждут без особой радости.