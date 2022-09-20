Прямой эфир

Землетрясение силой больше 7 баллов произошло в Мексике

20 сентября 2022 09:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. В Мексике произошло сильное землетрясение почти в 7,5 балла. Несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть жилье и административные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение силой больше 7 баллов произошло в Мексике-1

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Стоит отметить, что землетрясение произошло менее чем через час после начала проведения масштабных учений по реагированию на подобные стихийные бедствия. Они приурочены к годовщине двух других разрушительных землетрясений, которые нанесли огромный ущерб стране и ее народу.

# Землетрясение # Новости Мексики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше начались учения «Медведь-22» с участием США и Великобритании
20 сентября 2022 06:45

В Польше начались учения «Медведь-22» с участием США и Великобритании

Что ожидает Германию при полном отключении света? Прогноз экспертов
19 сентября 2022 18:30

Что ожидает Германию при полном отключении света? Прогноз экспертов

Предприятия Турции на грани банкротства из-за роста цен на энергоносители
19 сентября 2022 18:06

Предприятия Турции на грани банкротства из-за роста цен на энергоносители