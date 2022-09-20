Землетрясение силой больше 7 баллов произошло в Мексике

Новости Мексики. В Мексике произошло сильное землетрясение почти в 7,5 балла. Несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть жилье и административные здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Стоит отметить, что землетрясение произошло менее чем через час после начала проведения масштабных учений по реагированию на подобные стихийные бедствия. Они приурочены к годовщине двух других разрушительных землетрясений, которые нанесли огромный ущерб стране и ее народу.