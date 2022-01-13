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Во Франции начинается общенациональная забастовка учителей. Закроют больше половины школ страны

13 января 2022 09:21
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Новости Франции. Во Франции начинается общенациональная забастовка учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В знак протеста более половины школ будут закрыты по всей стране. Преподаватели недовольны постоянно меняющимися антиковидными мерами, так как многочисленные требования в отношении школьников не только мешают занятиям, но и вносят хаос в процесс обучения.

Во Франции начинается общенациональная забастовка учителей. Закроют больше половины школ страны-1

Напомним, на фоне роста числа заражений коронавирусом антиковидные меры для учителей и учащихся постоянно менялись. Согласно последним изменениям, для школьников, которые контактировали в классе с носителем вируса, достаточно трех экспресс-тестов, сделанных родителями. В то время как раньше для возвращения в школу требовался обязательный ПЦР-тест, проведенный в аптеке или лаборатории.

Во Франции начинается общенациональная забастовка учителей. Закроют больше половины школ страны-4

По мнению учителей, все эти требования полностью парализовали работу учебных заведений. Школьники не могут нормально учиться, их число в классе постоянно меняется, а гибридную форму обучения, переходящую от дистанционной к очной, невозможно претворить в жизнь.

# Акции протеста # Фотофакт

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