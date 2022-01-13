Индекс потребительских цен в США вырос на 7%. Это максимальный показатель за последние 40 лет

Новости США. В США индекс потребительских цен вырос на 7 % в декабре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные опубликовало американское Министерство труда.

Это стало максимальным показателем за последние 40 лет.

Эксперты связывают это с распространением штамма «омикрон», нехваткой рабочей силы и сбоем поставок. Кроме того, аналитики прогнозируют досрочное повышение ставки Федеральной резервной системы. Стоит отметить, что основной вклад в рост инфляции внесли цены на жилье, подержанные автомобили, грузовики и цены на продукты питания.