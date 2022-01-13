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Индекс потребительских цен в США вырос на 7%. Это максимальный показатель за последние 40 лет

13 января 2022 09:15
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Новости США. В США индекс потребительских цен вырос на 7 % в декабре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные опубликовало американское Министерство труда.

Индекс потребительских цен в США вырос на 7%. Это максимальный показатель за последние 40 лет-1

Это стало максимальным показателем за последние 40 лет.  

Эксперты связывают это с распространением штамма «омикрон», нехваткой рабочей силы и сбоем поставок. Кроме того, аналитики прогнозируют досрочное повышение ставки Федеральной резервной системы. Стоит отметить, что основной вклад в рост инфляции внесли цены на жилье, подержанные автомобили, грузовики и цены на продукты питания.

# Экономический кризис # Фотофакт

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