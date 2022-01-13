В Болгарии прошла массовая акция протеста против введения COVID-паспортов. Есть пострадавшие

Новости Болгарии. В столице Болгарии прошла массовая акция протеста против санитарных ограничений и COVID-паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты несколько раз пытались прорваться в здание парламента страны, где заседали депутаты. В результате началась давка. Не обошлось и без столкновений с полицией. В ходе беспорядков пострадали восемь правоохранителей и несколько участников акции.