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В Болгарии прошла массовая акция протеста против введения COVID-паспортов. Есть пострадавшие

13 января 2022 09:17
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Новости Болгарии. В столице Болгарии прошла массовая акция протеста против санитарных ограничений и COVID-паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Болгарии прошла массовая акция протеста против введения COVID-паспортов. Есть пострадавшие-1

Демонстранты несколько раз пытались прорваться в здание парламента страны, где заседали депутаты. В результате началась давка. Не обошлось и без столкновений с полицией. В ходе беспорядков пострадали восемь правоохранителей и несколько участников акции.

# Акции протеста # Фотофакт

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