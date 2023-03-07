Польша передаст Украине очередную партию танков

Запад накачивает Украину оружием. Польша пообещала передать Киеву 10 танков «Леопард» уже на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию подтвердили в Минобороны страны. По словам главы профильного ведомства, создана целая коалиция стран, которые имеют на вооружении такие боевые машины.

Однако Киев эту помощь посчитал недостаточной и призывает увеличить поставки оружия и техники. В связи с этим в Германии уже обсуждают возможность построить завод по производству танков «Леопард» в Украине. Планируется, что предприятие будет выпускать до 400 боевых машин ежегодно. Несмотря на такие масштабные планы Германии, активнее всего оружием снабжает Украину не ФРГ и даже не США, а Польша. По отношению к ВВП страны Варшава тратит более 2 % на поддержку Киева. Это рекорд среди европейских государств.