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Польша передаст Украине очередную партию танков

07 марта 2023 16:43
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Запад накачивает Украину оружием. Польша пообещала передать Киеву 10 танков «Леопард» уже на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информацию подтвердили в Минобороны страны. По словам главы профильного ведомства, создана целая коалиция стран, которые имеют на вооружении такие боевые машины.

Польша передаст Украине очередную партию танков-1

Однако Киев эту помощь посчитал недостаточной и призывает увеличить поставки оружия и техники. В связи с этим в Германии уже обсуждают возможность построить завод по производству танков «Леопард» в Украине. Планируется, что предприятие будет выпускать до 400 боевых машин ежегодно. Несмотря на такие масштабные планы Германии, активнее всего оружием снабжает Украину не ФРГ и даже не США, а Польша. По отношению к ВВП страны Варшава тратит более 2 % на поддержку Киева. Это рекорд среди европейских государств.

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# Международная политика # Фотофакт

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