Бельгийцы обеспокоены возможным поднятием пенсионного возраста

Хотя там это пока всего лишь проект, который если и вступит в силу, то только в 2030 году. Тем не менее уже сейчас люди опасаются за свое будущее. Первыми недовольство высказали пожарные. Свою работу они считают сложной, опасной и рискованной. И не без оснований. А потому выступают против позднего выхода на пенсию.

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