Прямой эфир

Бельгийцы обеспокоены возможным поднятием пенсионного возраста

07 марта 2023 20:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Возможное поднятие пенсионного возраста напугало жителей Бельгии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бельгийцы обеспокоены возможным поднятием пенсионного возраста-1

Хотя там это пока всего лишь проект, который если и вступит в силу, то только в 2030 году. Тем не менее уже сейчас люди опасаются за свое будущее. Первыми недовольство высказали пожарные. Свою работу они считают сложной, опасной и рискованной. И не без оснований. А потому выступают против позднего выхода на пенсию.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Пенсии # Новости Бельгии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польша передаст Украине очередную партию танков
07 марта 2023 16:43

Польша передаст Украине очередную партию танков

Литва и Германия усилят восточное направление НАТО
07 марта 2023 16:42

Литва и Германия усилят восточное направление НАТО

Ущерб от катастрофических землетрясений в Турции может превысить 100 млрд долларов
07 марта 2023 14:08

Ущерб от катастрофических землетрясений в Турции может превысить 100 млрд долларов