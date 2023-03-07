Митинги против повышения пенсионной реформы во Франции переросли в массовые беспорядки

Новости Франции. Митинги против повышения пенсионного возраста во Франции переросли в массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране завершается черный вторник. Это шестая по счету общенациональная забастовка в стране. На этот раз протестующие буквально поставили на паузу всю Францию. Перекрытые дороги, отмененные авиарейсы, простаивающие заводы – это лишь часть последствий сегодняшней забастовки. По словам представителей профсоюзов, участие в стачке приняли 1,5 миллиона французов: учителя, энергетики, транспортники. Мирных шествий не получилось. Протестующие поджигали автомобили и разбивали витрины. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.