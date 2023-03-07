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Митинги против повышения пенсионной реформы во Франции переросли в массовые беспорядки

07 марта 2023 20:28
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Новости Франции. Митинги против повышения пенсионного возраста во Франции переросли в массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинги против повышения пенсионной реформы во Франции переросли в массовые беспорядки-1

В стране завершается черный вторник. Это шестая по счету общенациональная забастовка в стране. На этот раз протестующие буквально поставили на паузу всю Францию. Перекрытые дороги, отмененные авиарейсы, простаивающие заводы – это лишь часть последствий сегодняшней забастовки. По словам представителей профсоюзов, участие в стачке приняли 1,5 миллиона французов: учителя, энергетики, транспортники. Мирных шествий не получилось. Протестующие поджигали автомобили и разбивали витрины. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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