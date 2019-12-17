Прямой эфир

Десятки человек пострадали в ходе столкновений правоохранителей и протестующих в Киеве

17 декабря 2019 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Манифестации у здания Верховной рады начались днем 17 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки человек пострадали в ходе столкновений правоохранителей и протестующих в Киеве-1

Украинцы выступают против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель, который был принят в первом чтении 13 ноября. Мирный митинг перерос в беспорядки после того, как силовики не дали демонстрантам установить перед парламентом палатки.

Десятки человек пострадали в ходе столкновений правоохранителей и протестующих в Киеве-4

Между сотрудниками полиции и митингующими завязалась драка с применением спецсредств, зеленки, перцового газа, палок и пиротехники. В результате различные ранения получили несколько десятков человек. Около 30 активистов задержаны.

Десятки человек пострадали в ходе столкновений правоохранителей и протестующих в Киеве-7

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В лондонском зоопарке приготовили необычные подарки для животных к Рождеству
17 декабря 2019 12:54

В лондонском зоопарке приготовили необычные подарки для животных к Рождеству

В США из-за торнадо погибли три человека
17 декабря 2019 12:34

В США из-за торнадо погибли три человека

Землетрясение на Филиппинах унесло жизни 8 человек, разрушено около 1500 зданий
17 декабря 2019 12:31

Землетрясение на Филиппинах унесло жизни 8 человек, разрушено около 1500 зданий