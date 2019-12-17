Десятки человек пострадали в ходе столкновений правоохранителей и протестующих в Киеве

Новости Украины. Манифестации у здания Верховной рады начались днем 17 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украинцы выступают против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель, который был принят в первом чтении 13 ноября. Мирный митинг перерос в беспорядки после того, как силовики не дали демонстрантам установить перед парламентом палатки.