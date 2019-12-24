Во Франции изъяли партию марихуаны, замаскированной под салат

Жандармы остановили для проверки грузовой автомобиль. В ходе обыска среди листьев салата были обнаружены пакеты с марихуаной. Общий вес запрещенного груза составил 373 килограмма. По предварительным оценкам стоимость этой партии на черном рынке могла составить 3 700 тысяч евро.

Водители автомобиля были задержаны. 23 декабря они предстали перед судом и заявили, что не знали о наркотиках в кузове. Заседание по этому делу перенесено на февраль.