Во Франции изъяли партию марихуаны, замаскированной под салат

Новости Франции. Крупную партию наркотиков изъяли французские правоохранители близ города Пуатье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Крупную партию наркотиков изъяли французские правоохранители близ города Пуатье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жандармы остановили для проверки грузовой автомобиль. В ходе обыска среди листьев салата были обнаружены пакеты с марихуаной. Общий вес запрещенного груза составил 373 килограмма. По предварительным оценкам стоимость этой партии на черном рынке могла составить 3 700 тысяч евро.
Водители автомобиля были задержаны. 23 декабря они предстали перед судом и заявили, что не знали о наркотиках в кузове. Заседание по этому делу перенесено на февраль.