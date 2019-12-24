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Во Франции изъяли партию марихуаны, замаскированной под салат

24 декабря 2019 08:08
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Новости Франции. Крупную партию наркотиков изъяли французские правоохранители близ города Пуатье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции изъяли партию марихуаны, замаскированной под салат-1

Жандармы остановили для проверки грузовой автомобиль. В ходе обыска среди листьев салата были обнаружены пакеты с марихуаной. Общий вес запрещенного груза составил 373 килограмма. По предварительным оценкам стоимость этой партии на черном рынке могла составить 3 700 тысяч евро.

Во Франции изъяли партию марихуаны, замаскированной под салат-4

Водители автомобиля были задержаны. 23 декабря они предстали перед судом и заявили, что не знали о наркотиках в кузове. Заседание по этому делу перенесено на февраль.

# Наркотики # Фотофакт

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