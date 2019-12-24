Глава Boeing подал в отставку на фоне скандала с 737 MAX

Новости Беларуси. Авиакомпания Boeing лишилась руководителя. В отставку подал 55-летний Деннис Мюленбург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он уходит в разгар скандала вокруг приостановки полетов авиалайнера модели 737 MAX.
Новости Беларуси. Авиакомпания Boeing лишилась руководителя. В отставку подал 55-летний Деннис Мюленбург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он уходит в разгар скандала вокруг приостановки полетов авиалайнера модели 737 MAX.
Эксплуатация этих самолетов была приостановлена после двух авиакатастроф: в октябре 2018 года лайнер разбился в Индонезии, другой потерпел крушение в Эфиопии в марте 2019-го. В связи с этим руководство Boeing объявило, что приостановит производство опасных самолетов.