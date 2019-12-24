Глава Boeing подал в отставку на фоне скандала с 737 MAX

Эксплуатация этих самолетов была приостановлена после двух авиакатастроф: в октябре 2018 года лайнер разбился в Индонезии, другой потерпел крушение в Эфиопии в марте 2019-го. В связи с этим руководство Boeing объявило, что приостановит производство опасных самолетов.